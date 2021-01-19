Во вторник, 19 января 2021 года, ледокол \\"Невская Застава\\" вышел в рейд по мониторингу ледовой обстановки на акватории Невы. Судно всю зиму будет курсировать по Санкт-Петербургу и за городом, проверяя состояние экологии, а также обеспечивая безопасность местных жителей.- Аварийно-спасательный буксир-ледокол \\"Невская Застава\\" — многофункциональное судно, спроектированное по заказу Комитета по природопользованию. В 2009 году строительство завершилось, судно было спущено на вод, - рассказали в Смольном.Особенность судна в компактных размерах, высокой проходимости и маневренности. Ходовая рубка ледокола имеет подъемно-опускную конструкцию. Благодаря этому ледокол способен проходить под самыми низкими мостами на акватории реки Невы.Основные задачи ледокола в зимней период - предотвращение скопления льда, которое может привести к затоплению прибрежных территорий, ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов, тушение пожаров на суднах и прибрежных территориях, при необходимости, прокладывание каналов для проводки судов как по Неве, так и по всему Волго-Балтийскому водному пути.