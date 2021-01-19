В Санкт-Петербурге сразу две многодетные семьи были награждены орденом \\"Родительская слава\\". Он присуждается тем, кто воспитывает или воспитали семерых или более детей. По достижении седьмым ребенком трехлетнего возраста семье полагается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. Как стало известно во вторник, 19 января 2021 года, в этот раз орденом были удостоены семьи Поспеловых и Шемяковых.- У нас в городе более 40 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 150 тысяч детей. Родители стараются вырастить детей умными, здоровыми и счастливыми, - сказал Александр Беглов на церемонии награждения.В семье Поспеловых 10 детей, трое из них приемные. Отец Александр - капитан первого ранга в отставке. Мама – Наталья – историк. В семье есть тройняшки и четверняшки.Шемяковы воспитывают восьмерых детей. Отец - Сергей - работает в компании \\"Фармацевтические технологии\\". Мама – Валентина Ивановна – занимается воспитанием детей.