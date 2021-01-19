В Санкт-Петербурге полиция проверяет информацию об изнасиловании, о котором заявила 48-летняя горожанка. В пятом часу дня понедельника, 18 января 2021 года, в отделение МВД по Кировскому району обратилась женщина, работающая продавцом в магазине. Петербурженка заявила, что ее дочь изнасиловал малознакомый мигрант.- Со слов женщины, инцидент произошел в ноябре 2020 года. Некий \\"Навруз\\" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, - сообщил \\"КП-Петербург\\" источник в правоохранительных органах.В тот же день оперативная группа у дома 31/2 по улице Лени Голикова задержала подозреваемого. Им оказался безработный 21-летний парень, приезжий из Узбекистана.На данный момент молодой человек находится под следствием. Проверкой занимается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.