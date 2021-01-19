Жесткая авария произошла в Санкт-Петербурге вечером во вторник, 19 января 2021 года. Очередной гонщик на каршеринге не справился с управлением и перевернулся на Кондратьевском проспекте, перекрыв движение трамваям. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.- В снегопад на Кондратьевском и не такое увидишь, - отметил один автомобилист в сети.По предварительным данным, водитель каршеринга не справился с управлением на скользких от снега рельсах. Сообщений о состоянии автомобилиста пока что не было.На данный момент на месте аварии работают спасатели из пожарной службы, которые пытаются перевернуть автомобиль. Медики проверяют состояние водителя. Также сотрудники дорожной полиции проводят проверку для того, чтобы установить все обстоятельства, которые привели к серьезной аварии.