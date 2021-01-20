В «Водоканале» составили рейтинг районов с самыми замусоренными канализациями в четвертом квартале 2020 года. Не последнюю роль в этом, по словам специалистов, сыграли недоеденные новогодние салаты, отправившиеся в унитаз. В лидерах антирейтинга оказались все те же районы города.- Чаще всего нерастворимый мусор сбрасывали в унитаз жители Адмиралтейского и Василеостровского районов. Горожанам из центра стоит с особым вниманием относиться к культуре водопотребления и следить за тем, что они выбрасывают в канализацию, ведь сети там проложены с минимальным уклоном, - рассказывают в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».Наиболее чистой является канализация во Фрунзенском районе, несмотря на высокую плотность населения. Там лишь 6% засоров появляются из-за сброса средств гигиены и бытовых отходов.