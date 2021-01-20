В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. По данным Смольного на среду, 20 января 2021 года, за последние сутки в городе обследованы еще 26 тысяч человек.- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26700 человек, - рассказали в администрации Северной столицы.Всего с начала пандемии в Петербурге заразились более 304 тысяч человек, выздоровели порядка 190,5 тысяч, скончались почти 9 тысяч горожан.Также с начала октября 136041 человек получил гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы. На сегодняшний день в Петербурге на портале \\"Мы вместе\\" зарегистрированы 1179 волонтеров, из них прошли обучение и аккредитацию 1035 человек.Присоединиться к автоволонтерам можно, позвонив организаторам проекта по тел.: +7 (921) 905-0994.