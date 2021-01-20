Полицейские Невского района Санкт-Петербурга задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены. Ранее в правоохранительные органы обратилась мать женщины, обеспокоенная пропажей дочери, которая не отвечала на звонки.- 19 января около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее дочь третий день не выходит на связь. Пропавшая жила в съемной квартире вместе с мужем в доме на проспекте Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.На место был вызван хозяин жилья, который открыл дверь своим ключом. В квартире оперативники нашли мертвую 30-летнюю женщину и ее супруга, который был сильно пьян.Известно, что на голове погибшей были обнаружены травмы, а рядом лежал окровавленный топор. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».