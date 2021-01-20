Станцию петербургского метро "Площадь Мужества" закроют на вход на два дня

Вестибюль станции "Площадь Мужества" закроют на два дня Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский метрополитен сообщил о том, что на выходных, 23 и 24 января 2021 года, изменится работа наземного вестибюля станции "Площадь Мужества". На протяжении двух дней пассажиры не смогут пользоваться станцией на вход, только на выход. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- 23 и 24 января 2021 года наземный вестибюль станции "Площадь Мужества" будет закрыт для входа пассажиров, работа вестибюля будет осуществляться только на выход. Просим заранее планировать маршрут поездок, - отметили в метро.

Причина временного ограничения не сообщается. Но уже к началу новой рабочей недели работа вестибюля будет полностью восстановлена.

Напомним, что с 9 января закрылась на ремонт станция "Маяковская". Для пассажиров не доступен только наземный вестибюль. Сама станция и переходы на "Площадь Восстания" работают.