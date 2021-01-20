Санкт-Петербург и Ленобласть зарегистрировали единого оператора для обращения с отходами

Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали АО «Невский экологический оператор» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 20 января 2021 года, Ленинградская область и Санкт-Петербург зарегистрировали компанию АО "Невский экологический оператор", которая разработает и реализует единую для двух субъектов концепцию обращения с отходами. Данные планы регионы обсуждали уже на протяжении долгих месяцев.

- Задачи компании- синхронизация региональных территориальных схем по обращению с отходами, а также разработка совместных инвестиционных программ для строительства современных комплексов по сортировке и переработке отходов, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Кроме того, компания займется актуализацией ранее заключенных соглашений в сфере обращения с ТКО между регионами.

Директором единого оператора стала Екатерина Горшкова, ранее возглавлявшая "Петроэлектросбыт". Также в состав акционерного общества вошли ПАО Интер РАО и Банк ВТБ.