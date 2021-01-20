11 модернизированных трамваев «Богатырь М» купят для Санкт-Петербурга

Петербург получит 11 модернизированных "Богатырей". Фото: Олег ЗОЛОТО

Машиностроительный завод «ПК Транспортные системы» поставит в Санкт-Петербург 11 модернизированных трамвайных составов серии «Богатырь М». Три года назад город уже покупал эти вагоны, а теперь в Северную столицу придет обновленная версия трамвая.

- Трамвай «Богатырь М» значительно отличается от своего предшественника. Он получил обновленный дизайн интерьера и экстерьера. Длина кузова увеличена на 40 сантиметров, благодаря чему удалось повысить вместимость салона, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-служба компании-производителя.

Конструкторы улучшили звукоизоляцию вагона, а также осовременнили мультимедийные системы. Теперь в вагонах больше динамиков и видеокамер. Вагоновожатый может наблюдать за посадкой-высадкой пассажиров по монитору, а само рабочее место водителя оборудовано удобным креслом с пультом управления системами на подлокотнике.

Петербург станет первым городом, куда поставят «Богатыри М».