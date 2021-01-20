МЧС предупредило о метели в Ленинградской области 21 января

МЧС предупредило жителей Ленобласти о надвигающейся метели Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление МЧС Ленинградской области предупредило местных жителей о предстоящей метели, которая обрушится на регион в четверг, 21 января 2021 года. Целый день во всех районах области будет идти снег, где-то мокрый. Есть вероятность, что обильные осадки могут стать причиной ДТП и коммунальных аварий.

- 21 января днем в большинстве районов Ленинградской области ожидается снег, местами сильный, метель, гололед и налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица, сложная обстановка, - рассказали в МЧС.

Днем температура воздуха ожидается в районе минус 6-11 градусов, на юго-западе до минус 2 градусов. Ночью 10-15 градусов мороза, н востоке до минус 18 градусов. Ветер южный до 7-11 метров в секунду.

Также 22 и 23 января в области местами ожидается гололед и налипание мокрого снега. На дорогах снова гололедица и сложная обстановка.