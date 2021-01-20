Петербуржец украл и сжег старые «Жигули», а потом сдал их на металлолом

Житель Ленобласти сдал в металлолом украденные в Петербурге "Жигули". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Выборгского района Ленинградской области нашли и задержали владельца эвакуатора, который украл старые «Жигули» в Петербурге, сжег их и сдал в металлолом. Машина исчезла в новогодние каникулы в Купчино.

- 15 января в полицию поступило сообщение от мужчины 1954 года рождения о том, что в период с 8 по 15 января 2021 от дома 108, корпус 2 по Будапештской улице неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль ВАЗ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поиски машины заняли три дня и 18 января, на территории пункта приема металла в городе Выборг был обнаружен сгоревший кузов. Сверка номеров показала, что это те самые пропавшие «Жигули».

А 19 января в поселке Ермилово в Выборгского района Ленобласти был задержан мужчина 47-летний, официально неработающий мужчина, которого подозревают в совершении преступления. В отношении него возбуждено дело по статье «Кража».