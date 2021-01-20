Петербургская школа получила судебное предупреждение за заражение 43 человек коронавирусом

Школа в Петергофе получила судебное предупреждение из-за заражения 43 человек коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге Петродворцовый районный суд во вторник, 19 января 2020 года, привлек к отвественности школу номер 416 Петергофа за 43 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что все заболевания произошли в течение двух недель с 14 сентября по 2 октября. Среди заболевших - девять человек сотрудники школы, остальные учащиеся.

- Не было принято решение о приостановлении учебного процесса при отсутствии более 20 процентов детей. Всего с 7 по 20 сентября были поражены заболеваниями семь классов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Среди нарушений также отмечено то, что дезинфицирующий раствор для школы готовится в ведре без маркировки объема и без использования мерного стаканчика. Утром у детей не проверяют температуру, а в классах стоят живые цветы, что не позволяет провести качественную дезинфекцию помещений.

Защитники школы настояли, что учебное учреждение соблюдает все рекомендации, а также не может выплатить штраф, так как эта сумма большая для бюджетного учреждения. Суд назначил наказание в виде предупреждения.