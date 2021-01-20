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Пять детей пропали за сутки в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает подростков в возрасте от 13 до 15 лет
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге за сутки пропали пятеро детей

В Петербурге за сутки пропали пятеро детей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге пропали пятеро детей. Во вторник, 19 января 2021 года, городские полицейские получили заявления от родителей, которые сообщили об исчезновении своих детей. Всем подросткам от 13 до 15 лет.

- В Кировском районе безработная женщина сообщила, что из дома на улице Лени Голикова 18 января около 9:00 ушел ее 15-летний сын. Школьник ранее уже уходил из дома, - пишет "Мойка78".

Еще один мальчик семиклассник пропал в Калининском районе. Он пропал в ночь с 17 на 18 января. Подросток состоит на учете в ОДН.

В Невском районе 19 января в полицию обратился социальный педагог социальной гостиницы для несовершеннолетних детей, которая сообщилао пропаже 14-летнего воспитанника. Еще одна 13-летняя девочка пропала в Красносельском районе. Ранее она уде убегала из дома, и одна из воспитанниц Центра содействия семейному воспитанию №13 в Приморском районе.

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