Массовая драка блогеров и иностранцев произошла в ТЦ в центре Санкт-Петербурга

Тиктокеры подрались с иностранцами из-за девушки в Санкт-Петербурге. Фото: скриншот видео instagram.com/love.parviz

В торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между тиктокерами и иностранцами. Обо всем рассказал блогер Парвиз Беназиров с аудиторией в 2 млн подписчиков. Молодой человек сам участвовал в потасовке и клянется, что она была вынужденной – друзья заступились за девушку, к которой якобы приставали другие посетители ТЦ, иностранцы.

Слово за слово, а затем началась драка. Судя по видео, опубликованным в личных аккаунтах Беназирова в соцсетях, сначала удар на себя приняли именно тиктокеры, которые попросили других парней вести себя «по-человечески, а не как животные».

- Мы лишь заступились за девочку, которую даже особо не знали и самое крутое то, что заступились мы! А не ее друзья. Ее друзья трусливо смотрели со стороны и говорили: «О-о-о что-то начинается», - пишет участник драки в своем Instagram.

В итоге всю буйную молодежь скрутили охранники и отвели в подсобку, откуда наиболее вспыльчивых отвезли в местный отдел полиции, где им выписали по административному протоколу.