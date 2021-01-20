Рекорд по числу свободных коек в стационарах с начала 2021 года установили в Санкт-Петербурге

27% свободных коронавирусных коек есть в Санкт-Петербурге на 20 января 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число свободных коек в инфекционных стационарах стало рекордно большим в Санкт-Петербурге с начала 2021 года. По данным на 20 января, для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией вакантны 3346 мест. Это составляет почти 27% от общего числа коек. Всего же в Северной столице их развернули 12 488.

Вместе с этим растет и мощность показателей по вакцинации от коронавируса. Накануне прививку сделали 3131 добровольцу.

- 20 января число зараженных инфекцией упало на 4,73% по сравнению с 13 января. Количество выздоровевших уменьшилось на 15,77 за неделю. Стало меньше госпитализаций – 676 против 823, - гласит свежий отчет петербургского Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Добавим, что всего в Северной столице от коронавируса привились уже 27 499 человек. Из этого числа только 4986 горожан полностью закончили цикл вакцинации, то есть в два этапа.