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Правообладатели аниме нанесли ответный удар суду на блокировку «Тетради смерти»

Видеозапись судебного процесса Колпинского районного суда заблокировали на YouTube по жалобе создателей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Видеозапись резонансного судебного заседания о блокировки аниме... заблокировали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Видеозапись резонансного судебного заседания о блокировки аниме... заблокировали. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Видеохостинг YouTube заблокировал одну из видеозаписей резонансного заседания Колпинского районного суда Санкт-Петербурга, на котором запретили распространение ряда известных аниме через пиратские сайты. В «Тетради смерти» и «Инуяшики» нашли ряд шокирующих и опасных моментов, «разрушительно влияющих на детскую психику».

Запись резонансного судебного заседания останется в анналах истории. Фото: sudportal.ru/page/spsudtv

Запись резонансного судебного заседания останется в анналах истории. Фото: sudportal.ru/page/spsudtv

Правообладатели тут же «кинули обидку» прокураторам и судье в виде заблокированного видео с заседанием. Судя по всему, ответ пришел от издателя японских видеоигр.

- Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю Marvelous Inc. Он заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав, - гласит надпись вместо ролика.

К слову, новость о суде над аниме быстро стало мемом в соцсетях. Добавим, что под каток правосудия попали такие тайтлы как «Токийский гуль», «Эльфийская песнь» и драма «Аки и Сора» с налетом эротики.

Объяснять мемы - дело неблагодарное, так что, надеемся, вы сами все поймете. Фото: vk.com/lentach

Объяснять мемы - дело неблагодарное, так что, надеемся, вы сами все поймете. Фото: vk.com/lentach