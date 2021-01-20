320 новых вагонов закупят для метро Санкт-Петербурга к 2023 году

К 320-летию Санкт-Петербурга в городском метро появятся 320 новых вагона. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 320 новеньких вагона появятся в метрополитене Санкт-Петербурга к 2023 году. О планах на будущее рассказал глава комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам, современные составы будут символичным подарком к 320-летию Северной столицы от губернатора. К слову, в 2020-м город закупил только 40 новеньких вагонов для подземки.

Не забывают и про наземный транспорт.

- В первом квартале 2021 года на рейсы нашего города выйдут 13 новых составов трамваев. Сейчас мы разрабатываем программу развития городского общественного транспорта, она включает в себя несколько аспектов, в том числе подвижного состава, - цитируют главу комитета в пресс-службе.

Как рассказывает Кирилл Поляков, не все проекты удалось реализовать в прошлом году, но зато чиновники сэкономили 10 млрд рублей, которые пригодятся дальше. К слову, пассажиропоток в общественном транспорте в 2020-м снизился на 37%. Причина очевидна – ограничения по коронавирусу.