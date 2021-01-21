Полиция поймала парня, катавшегося голым на капоте машины по Невскому проспекту

Голой "свадебной куклой" оказался 20-летний житель Кудрово. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли двух юных жителей Кудрово, который устроили «голый» заезд по Невскому проспекту. Белые «Жигули» с раздетым по пояс парнем, сидящим на капоте машины аки свадебная кукла, заметили вечером 18 января. Видео инцидента разошлось по соцсетям и привлекло внимание ГИБДД.

- В социальной сети сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой было запечатлено грубое нарушение ПДД: молодой человек, подражая свадебной кукле, без ленточек, но с бутылкой в руке, ехал на капоте автомобиля ВАЗ по одной из центральных улиц Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Желая уйти от ответственности, нарушители, снимавшие свои подвиги на видео, сняли с машины номера, однако их все равно нашли и задержали. Выяснилось, что оба парня - безработные. На капоте куклу изображал 20-летний Акмал, житель Кудрово. А за рулем «семерки» был его 19-летний приятель Эмкин.

Первый из друзей провел ночь в камере, получил административный протокол и ждет суда, то второй лишился машины. «Жигули» с сомнительными номерами кузова и двигателя до выяснения отправили на спецстоянку. В отношении водителя составили несколько протоколов о нарушении правил дорожного движения.