Житель Ленобласти угрожал убить тещу, у него нашли патроны, пистолет и винтовку

В Лодейном Поле зять угрожал теще холостым пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Лодейнопольского района Ленинградской области возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который накануне угрожал убить свою тещу. Конфликт женщиной у него возник тогда, когда они пришла в гости проведать своих внуков.

- 20 января в полицию поступило сообщение от 59-летней жительницы Лодейнопольского района о том, что ее 38-летний зять, находясь в квартире на проспекте Ленина, высказывал в ее адрес угрозы убийством. При этом мужчина в руках держал предмет, похожий на пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На указанный адрес тут же выехали полицейские и задержали мужчину. При осмотре квартиры они обнаружили различные патроны, охолощенный пистолет и пневматическую винтовку.

В итоге в отношении «доброго» зятя завели дело по статье за незаконное хранение оружия. В самом крайнем случае ему грозит до четырех лет лишения свободы.