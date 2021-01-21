Борис Пиотровский рассказал о планах на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга

Борис Пиотровский поблагодарил Беглова и ЗакС за назначение его на пост вице-губернатора Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, сын известного директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, поблагодарил депутатов Законодательного собрания и губернатора Александра Беглова за за оказанное доверие и поддержку его кандидатуры. Об этом он написал на странице своего Instagram в четверг, 21 января 2021 года.

- Вчера в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 35 голосами меня утвердили на пост вице-губернатора по культуре и спорту. Я очень благодарен губернатору Беглову Александру Дмитриевичу за оказанное мне доверие, депутатам - за поддержку и особое внимание к проблемам культуры, - отметил Пиотровский.

Борис Михайлович напомнил, что приоритетом в его работе будет сохранение культурно-исторического наследия нашего города с взвешенным применением современных технологий.

- Статус культурной столицы - это большая ответственность, его необходимо постоянно подтверждать.

Также он выразил уверенность в том, что у Петербурга есть потенциал стать и спортивным центром России.