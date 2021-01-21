Два безработных до смерти избили пенсионера в Купчино, а второго отправили в реанимацию

Двоих петербуржцев будут судить за избиение одного и убийство другого пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двоих безработных жителей Петербурга задержали по подозрению в убийстве одного пенсионера и избиении другого. Оба преступления произошли в Купчино пару дней назад, тогда же в руки полиции попали и возможные виновники случившегося. А теперь отношении них заведено уголовное дело.

- 19 января в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в квартире дома 20, корпус 3 по улице Купчинская находится труп, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Кроме погибшего пенсионера, жившего на Дунайском проспекте, в квартире был обнаружен и ее сильно избитый 61-летний хозяин.

Пожилого мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей свода черепа, лицевого скелета, закрытой травмой груди, переломами ребер справа. Его состояние медики оценили как тяжелое.

Там же, на месте происшествия были задержаны и оба подозреваемых. Ими оказались безработные петербуржцы 1986 и 1987 годов рождения.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Им грозит до 15 лет лишения свободы.