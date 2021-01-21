Петербуржцам назвали пять способов записи на прививку от коронавируса

В Комздраве назвали пять способов записи на прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана назвал пять способов записи на прививку от коронавируса. Напомним, что в город привезли еще 62 тысячи доз вакцины. Привиться до сих пор можно в 70 медпунктах при поликлиниках, но не у всех это получается, судя по жалобам, поступающим в Комздрав.

- Первый способ – это «Госуслуги», если есть доступ к сайту. Сейчас уже можно выбрать любую поликлинику без прикрепления полиса ОМС. Второй путь – сайт «Здоровье петербуржца» Третий – телефоны медпунктов поликлиник, которые есть на сайте Комздрава. Четвертый – прийти в поликлинику и в регистратуре попросить о записи, - рассказал Сарана в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Пятый способ вот-вот заработает. Это будет единый телефон 122, который пока что является справочным. После расширения функционала операторы смогут записать любого желающего в ту или иную поликлинику. После этого необходимость в записи на вакцину через телефоны медпунктов отпадет.