Грандиозный снегопад, растянувшийся на 2 дня, начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург пришел грандиозный снегопад, все службы начеку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начался грандиозный снегопад, который продлится 2 дня, с 21 по 22 января. Все городские службы вместе с синоптиками ждут выпадения минимум 10-15 сантиметров осадков. Из-за этого в Северной столице ввели режим повышенной готовности к разного рода происшествиям. Вечером 21 января автолюбители уже жалуются на ужасные пробки и ДТП. Еще бы, такого количества снега в Санкт-Петербурге не было минимум 2 года, в январе 2020-го вообще была плюсовая температура.

- Все 114 аварийных бригад укомплектованы необходимым запасом материально-технических ресурсов и оборудования. В усиленном режиме происходит обработка дорог песком и солью. Заготовлено 20 тысяч тонн оперативного запаса противогололедных материалов, - отмечают в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

На этом сюрпризы погоды не заканчиваются – в пятницу, 22 января, столбики термометров поднимутся до минус 2 градусов. Синоптики не исключают ледяной дождь. Прогноз погоды на неделю «Комсомолка» публиковала ранее.