Судно «Академик Федоров» ушло из Петербурга в 66-ю антарктическую экспедицию

"Академик Федоров" ушел из Петербурга в Антарктику. Фото: Росгидромет

Научно-экспедиционное судно Арктического и антарктического Научно-исследовательского института Росгидромета «Академик Федоров» отправилось из Санкт-Петербурга в 66-ю Российскую антарктическую экспедицию.

- На борту судна в Антарктику направляются участники сезонной и зимовочной 66-й экспедиции, всего 64 человека. Экипаж судна — 65 человек, также на борту находится вертолетный отряд из девяти человек, - сообщает Пресс-служба Росгидромета.

С собой «Академик Федоров» везет экспедиционные грузы: стройматериалы, продукты питания, дизельное топливо, авиационный керосин, технические масла и газы. А также многое другое, что необходимо для работы российским полярникам в суровых условиях Антарктиды.

На Южном полюсе уже работает другое судно «Академик Трешников». В этом году численность экспедиции сокращена из-за пандемии, но план работ у полярников все равно большой.

Рейс «Академика Федорова» продлится 134 дня, возвращение судна в Санкт-Петербург запланировано на 3 июня 2021 года.