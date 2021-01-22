59 смертей от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурга за минувшие сутки

Еще 59 петербуржцев умерли от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 59 человек скончались в Санкт-Петербурге от коронавируса. Такие сведения на утро 22 января сообщил федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19» в России.

- По состоянию на 11:00 пятницы. 22 января, в России подтверждены еще 580 смертельных случаев. В том числе 72 - в Москве и 59 - в Санкт-Петербурге, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии по стране скончались 68 412 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. 12 831 летальных исходов отмечено в Московском региона, а 9181 больной умер в Петербурге.

Отметим, что также за минувшие сутки в Северной столице заболели «ковидом» еще 3104 человека. Выздоровели 4696.

В активном состоянии заболевания находятся 102 120 горожан. Этот показатель идет вниз, одновременно освобождаются и места в больницах. Сейчас не занято около 30% инфекционных коек.