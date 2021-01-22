Пулковское шоссе и Кронверскую улицу перекроют в Санкт-Петербурге из-за ремонтных работ

Три дороги в Петербурге перекроют с конца января Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга в пятницу, 22 января 2021 года, предупредила автомобилистах о предстоящих перекрытиях дорог в городе. Так, например, с 26 января по 20 февраля будет перекрыто движение по Парашютной улице от Байконурской до Серебристого бульвара в связи с прокладкой водопровода. Также ограничения коснутся и Пулковского шоссе.

- В связи с установкой пролетного строения на Пулковском шоссе с 24 по 26 января трасса будет перекрываться. Чтобы ограничения не создавали пробок, первое перекрытие пройдет с 03:00 до 03:20 часов 24 января по нечетной стороне от Пороховской улицы до железнодорожного моста, второе в тоже время 25 января по нечетной стороне дороги от 5-го Предпортового проезда до АЗС, - рассказали в ГАТИ.

Кроме того, в Петроградском районе с 25 января по 11 февраля будет перекрыто движение по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до Сытнинской улицы.