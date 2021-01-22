Ветераны получат бесплатный проезд в городском транспорте Санкт-Петербурга с 26 по 28 января

С 26 по 28 января для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны будет бесплатным проезд в городском транспорте Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

С 26 по 28 января 2021 года для всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны проезд в городском транспорте Санкт-Петербурга будет бесплатным. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил комитет по транспорту Северной столицы. Акция приурочена к празднованию в городе годовщины освобождения Ленинграда от блокады.

- С 26 по 28 января ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта Санкт-Петербурга и в метрополитене, - рассказали в комитете.

Бесплатный проезд осуществляется при предъявлении удостоверений, утвержденных для соответствующей категории граждан, вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.