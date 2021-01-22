Петербуржцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге можно будет через сайт Госуслуг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга смогут еще проще записаться на вакцинацию от коронавируса. С 1 февраля 2021 года сделать это можно будет через портал Госуслуг. Для этого на сайте появится специальная форма.

- Нужно максимально задействовать все возможные способы записи – и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Таким образом мы сможем избежать излишней нагрузки на поликлиники, - сказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас запись на вакцинацию доступна на сайте "Здоровье петербуржца", а также, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники.

Кроме того, с 1 февраля в Петербурге планируется проводить запись на вакцинацию через Единую информационно-справочную службу 122.

На сегодня во всех районах города открыто 70 прививочных пунктов. До 1 февраля начнут работу еще 30 пунктов.