Прокуратура занялась рейсом «Санкт-Петербург – Москва», который экстренно вернулся в Пулково

Прокуратура проводит проверку по факту технической неисправности на борту самолета "Санкт-Петербург - Москва". Фото: Артем КИЛЬКИН

Северо-Западная транспортная прокуратура оперативно начала проверку по факту приземления в Пулково рейса «Санкт-Петербург – Москва», который вылетел в столицу, но затем резко вернулся обратно в аэропорт. Вылет состоялся в 18:07 однако спустя несколько минут экипаж воздушного судна заметил техническую неисправность на борту и принял решение о полете назад.

- На борту самолета, принадлежащего авиакомпании «Россия» находились 124 пассажира и 4 члена экипажа. Силы и средства аэропорта Пулково тут же привели в готовность к встрече самолета. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров этого рейса в Москву, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе аэропорта.

По сведениям прокуратуры, на борту никто не пострадал.

- Мы контролируем обеспечение пассажиров всем необходимым и предоставление авиакомпанией резервного самолета, - добавили в ведомстве.