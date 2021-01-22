Пассажиры самолета, вернувшегося в Пулково из-за неисправности, вылетели в Москву на другом рейсе

Пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Москва", которые вернулись в Пулково из-за неисправности самолета, все-таки вылетели в столицу. Фото: Александр ГЛУЗ

Судьба пассажиров самолета «Санкт-Петербург – Москва», экстренно вернувшегося в Пулково, разрешилась благополучно. Напомним, на борту воздушного судна обнаружили техническую неисправность через несколько минут после вылета в столицу России. К счастью, самолет благополучно вернулся в аэропорт города на Неве чуть позже 19:00.

- В 21:12 пассажиры отправились в Москву на резервном судне, - рассказали окончание истории в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним, что в надзорном ведомстве оперативно организовали проверку по факту произошедшего и проследили за тем, чтобы клиенты авиакомпании попали в столицу. Известно, что на борту находились 124 пассажира, не считая еще четверых членов экипажа. Все они в полном порядки и никак не пострадали. Что касается неисправного самолета, то его сейчас пристально изучают.