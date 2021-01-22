Заместителя главврача НИИ Джанелидзе оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения по коронавирусу

Медика из НИИ Джанелидзе оштрафовали за отсутствие контроля за обеспечением мер по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместителя главного врача по работе с сестринским персоналом оштрафовали на 50 тысяч рублей за массу нарушений по коронавирусу, выявленных в больнице. Проверка Роспотребнадзора показала, что в медучреждении пренебрегали ведением карантинных листов за сотрудниками и пациентами, контактировавшими с зараженным инфекцией.

- Также при переводе больного коронавирусом в профильный стационар не обеспечена заключительная дезинфекция. В отделениях анестезиологии и реанимации №7 не проводили контроль температуры у сотрудников по утрам и вечерам. Журнал контроля учета работы бактерицидной лампы заполняется не своевременно, - рассказали детали нарушений в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К слову, медик в суд так и не явилась и причины неявки не озвучила. Суд решил «обрадовать» ее штрафом заочно.