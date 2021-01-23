Фура, мчавшаяся по трамвайным рельсам в Петербурге, попала на видео

Петербуржцы возмещены фурами, которые мчатся по трамвайным рельсам на юге города. Фото: vk.com/spb_today

Горе-водитель фуры решил промчаться на бешеной скорости по трамвайным рельсам на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге. Видео несущегося грузовика опубликовали в популярном городском сообществе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте». По словам автора записи, в районе таких нарушителей полным-полно – особенно утром, когда некоторые импровизируют в способах объезда длинных пробок.

- Каждое утро одно и тоже… По рельсам на улице Маршала Казакова носятся совсем не трамваи. Меня с ребенком чуть не сбили. До этого грузовика еще два и легковушка проезжали, - пишет автор видеозаписи в группе.

Под публикацией появилось около 500 комментариев горожан, шокированных произволом некоторых автомобилистов. Местные жители предположили, что фуры часто торопятся в порт, что никоим образом их не оправдывает.

- В последнее время ежедневно с утра и до вечера этот участок никогда не бывает свободным. Хотя это не повод выделывать такие номера, тем более на фуре. В конце концов, есть свободный выезд через Маршала Захарова. Только все почему-то прутся обязательно вот сюда, - сетует другой житель района.