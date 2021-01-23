Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты перекрыли 23 января в Санкт-Петербурге

Три моста закрыли для пешеходов в Петербурге 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в субботу, 23 января 2021 года, перекрыли три моста - Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты оказались недоступны для пешеходов, но машины по переправам проезжают свободно. Об этом с места событий рассказал корреспондент "Комсомолки".

- Сенатская площадь и Дворцовая тоже перекрыты, на месте стоят полицейские и ОМОН, - рассказал журналист.

Напомним, что большое скопление силовиков в центре Петербурга связанно с проведением в городе несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Правоохранители напоминают людям, что несогласованные мероприятия, особенно в условиях пандемии, не разрешены в Северной столице.

Также напомним, что на выход в центре Петербурга закрылись две станции метро: "Адмиралтейская" и "Невский проспект" выход на канал Грибоедова. Все станции работают только на вход.