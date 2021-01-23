Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге откроют в Ленэкспо

В Ленэкспо планируется открыть крупнейший в городе пункт вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируют открыть крупнейший в городе пункт вакцинации от коронавируса. Расположится он на территории временного госпиталя в Ленэкспо. Как отметили в Смольном в субботу, 23 января 2021 года, губернатор Александр Беглов уже дал поручение медицинскому блоку проработать вопрос открытия в 1, 2 и 3 павильонах прививочные пункты.

- Сейчас идет снижение числа больных, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. Запас коек приличный. Мы можем организовать в Ленэкспо массовую вакцинацию, - сказал глава города.

На сегодняшний день от предприятий поступили заявки на вакцинацию более 60 000 сотрудников. К концу января откроется еще около 30 новых пункта вакцинации на базе поликлиник. Но Ленэкспо позволит обеспечить большую проходимость.

В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет от коронавируса выработался уже у 30% петербуржцев. Эксперты ссылаются на исследования результатов теста на антитела.