Около 8 тысяч детей посетят петербургские кружки и секции в первый день снятия ограничений

В первый после возвращения к очному режиму день кружки и секции посетят около 8 тысяч детей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с субботы, 23 января 2021 года, вступили в силу новые послабления противокоронавирусных ограничений. Так, к очному режиму работы вернулись детские кружки и секции. Ожидается, что в первый день выхода с дистанционки учреждения дополнительного образования посетят около 8 тысяч ребят.

- Всего к занятиям в привычном оффлайн формате в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию, сегодня уже приступили более 3 тысяч юных петербуржцев. По расписанию работают Санкт Петербургский центр детского технического творчества, детский оздоровительно-образовательный туристский центр "Балтийский берег", городской Дворец творчества юных, Дворец учащейся молодежи Санкт Петербурга, Академия талантов и Академия цифровых технологий, - рассказали в Смольном.

Все 53 учреждения дополнительного образования в 18 районах города накануне также подтвердили готовность начать работу с 23 января, не дожидаясь начала новой недели. По итогам первого после возвращения к очному режиму дня их посетят порядка 5 тысяч детей.