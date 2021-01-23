Замдиректора НИИ ухо, горла, носа в Петербурге задержали за взяточничество

Против замдиректора НИИ уха, горла, носа в Петербурге возбудили дело по двум статьям / Фото: lornii.ru/

В Санкт-Петербурге следователи задержали заместителя директора по клинической работе научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Олега Коноплева, который по совместительству является главным врачом учреждения. Как стало известно в субботу, 23 января 2021 года, доктора медицинских наук подозревают во взяточничестве,

- По данным следствия, обвиняемый с 2018 по 2020 год, находясь в служебном помещении НИИ, давал указания сотрудникам, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денежных средств, начисленных им в качестве заработной платы, и иных дополнительных выплат. Кроме того, используя свое служебное положение, он требовал от подчиненных передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе, - рассказали в следственном комитете.

Отмечается, что за два года Коноплев получил от сотрудников более 2 миллионов рублей. В отношении врача возбуждено два уголовных дела. Расследование продолжается.