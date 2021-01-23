Елизаветинскую больницу отреставрируют в Санкт-Петербурге

Исторические здания отделения скорой помощи и поликлиники в Адмиралтейском районе отреставрируют Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге отреставрируют исторические здания скорой помощи и поликлиники. Речь идет о помещениях, расположенных на территории объекта культурного наследия Елизаветинской клинической больницы. Об этом в субботу, 23 января 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда учреждений здравоохранения Адмиралтейского района.

- Станция располагается в здании 1871 года постройки, помещения требуют капитального ремонта. Проведем его уже в этом году. Средства выделим. Наши медики должны работать в комфортных условиях, – сказал губернатор.

Сегодня отделение скорой помощи на Рижском проспекте обслуживает две районные поликлиники – это около 80 тысяч взрослых и детей.

Планируется благоустроить и прилегающую территорию – отремонтировать каменную ограду, сделать современное наружное освещение.