Елизаветинскую больницу отреставрируют в Санкт-Петербурге

Исторические здания отделения скорой помощи и поликлиники в Адмиралтейском районе отреставрируют
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Санкт-Петербурге отреставрируют исторические здания скорой помощи и поликлиники. Речь идет о помещениях, расположенных на территории объекта культурного наследия Елизаветинской клинической больницы. Об этом в субботу, 23 января 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда учреждений здравоохранения Адмиралтейского района.
- Станция располагается в здании 1871 года постройки, помещения требуют капитального ремонта. Проведем его уже в этом году. Средства выделим. Наши медики должны работать в комфортных условиях, – сказал губернатор.
Сегодня отделение скорой помощи на Рижском проспекте обслуживает две районные поликлиники – это около 80 тысяч взрослых и детей.
Планируется благоустроить и прилегающую территорию – отремонтировать каменную ограду, сделать современное наружное освещение.