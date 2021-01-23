Директора производства задержали по подозрению в развращении мальчика в бане Санкт-Петербурга

Петербуржца подозревают в развращении подростка в бане Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет занимается расследование уголовного дела в отношении 62-летнего мужчины, директора производства, подозреваемого в развратных действиях по отношению к подростку. 21 января 2021 года в полицию обратилась 37-летняя мачеха 14-летнего мальчика, которая и рассказала о произошедшем.

- Со слов женщины, 23 декабря с 18:00 до 19:00 часов в помещении бани мужчина совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетнего пасынка, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело и, так как мальчик несовершеннолетний, передала его следственному комитету.

22 января полиция задержала подозреваемого по месту жительства. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания на время расследования.