Петербургского школьника подозревают в изнасиловании 11-летнего мальчика

На петербургского подростка возбудили дело об изнасиловании 11-летнего мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании маленького мальчика. Отец пострадавшего ребенка, 38-летний мужчина, обратился в полицию с заявлением еще 12 января 2021 года. Спустя десять дней проверок правоохранители все же установили причастность подростка к преступлению.

- Мужчина рассказал, что в период с ноября 2020 года по 11 января 2021 года некий 15-летний подросток совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его 11-летнего сына, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Во время расследования полиция установила причастность указанного мальчика к преступлению. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее "КП-Петербург" писала о том, что задержан местный предприниматель за развращение 14-летнего подростка в бане.