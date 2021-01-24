В Санкт-Петербурге полицейские поймали водителя с нарисованными правами

Полицейские задержали водителя Фото: Дорожный инспектор

В Санкт-Петербурге водитель Volkswagen ездил по городу с нарисованными правами. Это выяснилось, когда его остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Мужчина предъявил свое удостоверение. Когда же полицейские присмотрелись к нему, сразу же поняли, что оно поддельное.

- Уровень изготовления оставляет желать лучшего, - сообщает группа "Дорожный инспектор. - Лак на месте контуров республики неровный, гильошная сетка плохо прорисована. Если у тебя нет водительского удостоверения - нарисуй.

Сейчас полицейские отправили водительское удостоверение на экспертизу. Оказалось, что водитель был ранее лишен водительских прав. Его автомобиль отправили на штрафстоянку. Для разбирательства шофера доставили в отдел полиции.

Сейчас ему грозит уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".