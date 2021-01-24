Пьяный водитель, уходя от погони полицейских, устроил аварию в Санкт-Петербурге

Водитель врезался в столб Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге пьяный водитель отечественной легковушки устроил гонки с полицией. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Сотрудники ГИБДД заметили подозрительного водителя и потребовали остановиться, однако он только сильнее нажал на газ. Началось преследование, лиха пытался скрыться, но ему помешал ... столб. Водитель не справился с управлением и устроил аварию.

- Опять пьяный пытался скрыться от патруля ГИБДД, - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга. - Не получилось. Автомобиль принял столб на перекрестке Софийской и Белы Куна. А затейник с разбитым лицом в последнем экипаже.

Лихача задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. Сейчас с ним разбираются работники ГИБДД.