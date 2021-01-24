Покончившая с собой школьница из Шушар увлекалась японскими аниме «Наруто»

Девушку спасти не удалось Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге покончила с собой 14-летняя школьница. О случившемся в полицию сообщил отец девушки. К месту происшествия сразу же приехали силовики, чтобы разобраться в трагедии.

- Семья оказалась полной, благополучной, - сообщил "КП-Петербург" источник. - На учете в отделе по делам несовершеннолетних она не состояла.

Как выяснили силовики, в суицидальных группах девушка не состояла, но увлекалась японскими аниме «Наруто».

Напомним, что ранее в Петербурге суд посмотрел аниме, чтобы решить приводит ли оно к подростковым самоубийствам. В частности суд запретил популярную среди школьников "Тетрадь смерти".