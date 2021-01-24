Главного врача НИИ уха, горла, носа, обвиняемого во взятке в два миллиона, взяли под домашний арест

Сам врач свою вину отрицает Фото: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи

Главного врача НИИ уха, горла, носа Олега Коноплева обвиняют в получении взятки в 2,1 миллиона рублей. Заслуженный врач России, профессор свою вину отрицает. Следствие попросило суд взять заслуженного врача РФ, профессора под домашний арест. Сам медик свою вину отрицает.

- Коноплев вину не признает, от дачи показаний отказывается, просил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, которая не будет препятствовать продолжению его профессиональной деятельности, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд не прислушался к медику. Коноплева взяли под домашний арест до 28 февраля.