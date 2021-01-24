Детский омбудсмен Петербурга рассказала о подростках на незаконном митинге

Среди задержанных есть подростки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подводят сухие итоги прошедшей незаконной акции протеста. Силовики заранее предупреждали горожан о том, что митинг не согласован. Однако часть людей все равно пришла на акцию. Особо буйных задерживали сотрудники полиции. Среди них оказались и подростки.

- В период проведения несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 23 января были случаи задержания несовершеннолетних граждан, - сообщили в пресс-службе детского омбудсмена в Петербурге. - Их количество станет известно после представления данных уполномоченными органами. При задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им.

Напомним, что сейчас суды рассматривают административные дела задержанных. Двух человек отправили под арест на 6 и 7 суток.