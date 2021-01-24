В Санкт-Петербурге освободилась треть всех коек для больных коронавирусом

В Санкт-Петербурге с каждой неделей все больше освобождается коек для коронавирусных больных. Об этом заявлял и глава комитета здравоохранения, который уточнил, что следующая неделя будет решающей. После нее, возможно, можно будет сказать, что вторая волна в городе затухает.

- Количество свободных коек достигло 4137 – это 33% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии, - сообщило в своем отчете правительство Санкт-Петербурга. - Всего в городе развернуто 12 тысяч 538 коек для больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в один момент свободных коек в городе почти не оставалось. Власти думали вводить в действие свои резервы. Однако сейчас в комздраве считают, что пора начать сокращать коечный фонд для больных коронавирусом.

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