Полиция завела уголовное дело из-за перекрытия движения в центре Петербурга во время незаконного митинга 23 января

Протестующие частично перекрывали движение в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту перекрытия автомобильного движения в центре города, которое произошло 23 января, во время проведения несогласованного митинга.

- В период с 09:30 до 17:00 неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города. В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности, своими действиями вынуждая водителей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что корреспонденты «Комсомольской правды» находились на мероприятии в качество журналистов. По их словам протестующими и полицией частично перекрывался и Невский проспект, а также другие улицы города.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Виновным грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, исправительные работы или до года лишения свободы.