Четыре метательных ножа и пистолет изъяли у грабителей с Васильевского острова

Полиция задержала двух грабителей, напавших на продуктовый магазин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали двух безработных мужчин, которых подозревают в нападении на продуктовый магазин на Васильевском острове. Все произошло днем 24 января на 21-ой линии.

- В 16:08 в полицию поступило сообщение от женщины 1976 года рождения о том, что в помещение продуктового магазина вошли двое мужчин и направили в ее сторону предмет, похожий на пистолет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Когда продавщица сказала грабителям, что они стоят прямо под камерой видеонаблюдения, нападавшие распылили на объективы неустановленную жидкость из аэрозольного баллончика.

Вызванные на место полицейские задержали нападавших. Ими оказались мужчины 1971 и 1980 годов рождения. У задержанных изъяли пневматический пистолет, аэрозольный баллончик, и четыре метательных ножа. Решается вопрос о возбуждении дела.