Петербуржец воткнул ножницы в глаз собутыльнику, так как тот хотел ударить его сковородкой

Собутыльник воткнул ножницы в глаз другу. Фото: Петр КИБЕР

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении молодого мужчины, который проткнул глаз своему приятелю-собутыльнику. Все произошло еще в марте 2020 года, но до рассмотрения дело дошло только сейчас.

- 28 марта около 17 часов обвиняемый, находясь в квартире д.30, корп.2 по проспекту Маршала Жукова, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя канцелярские ножницы в качестве оружия, нанес один удар лезвием в область левого глаза оппоненту, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

После этого мужчина сбежал домой, к матери. Скорую он не вызвал, так как не имел телефона. И лишь через некоторое время вернулся, чтобы проверить, как чувствует себя раненый. Там нападавшего и повязали сотрудники полиции.

На суде мужчина признал вину и пояснил, что пустил в ход ножницы из самообороны - хозяин квартиры якобы пытался огреть его сковородкой.

Суд учел, что потом приятели померились и дал обвиняемому 3,5 года лишения свободы. Но условно.