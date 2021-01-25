54 тысячи петербуржцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

Растет число петербуржцев, получивших бесплатные препараты от коронавируса через лечащего врача. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За неделю в Санкт-Петербурге снизилось на 8% число горожан, которые лечатся от коронавируса на дому по показаниям врача. При этом бесплатные препараты от инфекции получили уже 53 927 человек. Обеспеченность лекарственной терапии увеличилась на 7%.

Поликлиники продолжают работать в плановом режиме. Число пациентов, наблюдающихся там у медиков, со всеми диагнозами за неделю уменьшилось на 4%. В инфекционных стационарах тоже находится время слегка выдохнуть.

- Количество коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге достигло 12 538. К концу недели свободны были 4 049 койки, что составило 32,3%, - сообщается в свежем отчете Координационного совета по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

При этом доля тяжелобольных зараженных коронавирусом составляет около 24 процентов. На искусственной вентиляции легких сейчас лежат 328 человек, что куда меньше, чем в пики пандемии.